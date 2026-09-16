'पति-पत्नी और पंगा' के दूसरे सीजन में दिखेंगे ये चर्चित जोड़े, जानिए कब से होगा शुरू

'पति-पत्नी और पंगा' के दूसरे सीजन में दिखेंगे ये चर्चित जोड़े, जानिए कब से होगा शुरू
क्या है खबर?
टीवी का लोकप्रिय रियलिटी शो 'पति-पत्नी और पंगा' अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। हाल ही में, निर्माताओं ने इसका आधिकारिक ऐलान करते हुए कुछ प्रतियोगियों से रूबरू करवाया था, जिनमें शब्बीर अहलूवालिया और कांची कौल के नामों की पुष्टि हुई। गायक राहुल वैद्य और दिशा परमार भी प्रतियोगी बनकर शामिल हो रहे हैं। अब 5 और चर्चित जोड़ियों के नाम सामने आए हैं, जो सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी के शो में दिखने वाले हैं।
सितारे
दूसरे सीजन में नजर आएंगे ये सितारे
टाइम्स नाउ के मुताबिक, 'पति-पत्नी और पंगा सीजन 2' का अगला प्रतियोगी जोड़ा अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी होंगे। दोनों की शादी को 34 साल हो चुके हैं।
इससे पहले उन्हें 'नच बलिये' के पहले सीजन में भी हिस्सा लेते हुए देखा गया था।
टीवी के मशहूर अभिनेता अर्जुन बिजलानी भी अपनी पत्नी नेहा स्वामी के साथ प्रतियोगी बनकर आएंगे।
शो 'दीया और बाती' से मशहूर हुईं अभिनेत्री दीपिका सिंह और उनके पति रोहित राज गोयल भी शामिल होंगे।
अन्य सितारे
ये कलाकार भी लेंगे शो में हिस्सा
दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया का नाम सामने आ रहा है। दोनों की शादी को 10 साल हुए हैं और हाल ही में उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों का स्वागत किया है।
अभिनेता शरद केलकर और कीर्ति गायकवाड़ भी रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं।
शादीशुदा जोड़ियों की 'अग्निपरीक्षा' पर आधारित 'पति-पत्नी और पंगा सीजन 2' का प्रीमियर कलर्स टीवी पर 10 अक्टूबर, 2026 को होगा।
इसका पहला सीजन रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने जीता था।