'पति-पत्नी और पंगा' का दूसरा सीजन लौट रहा

'पति-पत्नी और पंगा' के दूसरे सीजन में दिखेंगे ये चर्चित जोड़े, जानिए कब से होगा शुरू

लेखन ज्योति सिंह 01:31 pm Sep 16, 202601:31 pm

क्या है खबर?

टीवी का लोकप्रिय रियलिटी शो 'पति-पत्नी और पंगा' अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। हाल ही में, निर्माताओं ने इसका आधिकारिक ऐलान करते हुए कुछ प्रतियोगियों से रूबरू करवाया था, जिनमें शब्बीर अहलूवालिया और कांची कौल के नामों की पुष्टि हुई। गायक राहुल वैद्य और दिशा परमार भी प्रतियोगी बनकर शामिल हो रहे हैं। अब 5 और चर्चित जोड़ियों के नाम सामने आए हैं, जो सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी के शो में दिखने वाले हैं।