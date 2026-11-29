दिव्यांका ने अपनी शादी के लिए क्लासिक लाल बनारसी साड़ी और पुश्तैनी गहने चुने। वहीं, अपूर्व लाल शेरवानी के साथ एक रंगीन जैकेट में नजर आए।

शादी में कुछ दिल छू लेने वाले पल भी देखने को मिले। रंजीत अपनी बेटी का हाथ थामे हुए पूरे रास्ते उन्हें स्टेज तक ले कर गए।

इसके बाद, नवविवाहित जोड़े ने एक साथ डांस भी किया। एक मजेदार जानकारी यह भी है कि दिव्यांका और अपूर्व मिलकर एक जिम चलाते हैं।

यह दिखाता है कि इस नए सफर की शुरुआत करते हुए भी फिटनेस के प्रति उनका प्यार एक जैसा है।