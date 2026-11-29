रणजीत की बेटी दिव्यांका बेदी शादी के बंधन में बंधी, सादगी भरे अंदाज ने खींचा सबका ध्यान
लेखन अंशिका शुक्ला
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रंजीत की बेटी दिव्यांका बेदी ने अपने बॉयफ्रेंड अपूर्व माथुर से शादी कर ली है।
यह शादी जुहू के जेडब्ल्यू मैरियट होटल में रजिस्टर्ड तरीके से हुई, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त शामिल थे।
इस मौके पर जैकी श्रॉफ जैसे जाने-माने चेहरे भी नजर आए।
दिव्यांका और अपूर्व मिलकर चलाते हैं जिम
दिव्यांका ने अपनी शादी के लिए क्लासिक लाल बनारसी साड़ी और पुश्तैनी गहने चुने। वहीं, अपूर्व लाल शेरवानी के साथ एक रंगीन जैकेट में नजर आए।
शादी में कुछ दिल छू लेने वाले पल भी देखने को मिले। रंजीत अपनी बेटी का हाथ थामे हुए पूरे रास्ते उन्हें स्टेज तक ले कर गए।
इसके बाद, नवविवाहित जोड़े ने एक साथ डांस भी किया। एक मजेदार जानकारी यह भी है कि दिव्यांका और अपूर्व मिलकर एक जिम चलाते हैं।
यह दिखाता है कि इस नए सफर की शुरुआत करते हुए भी फिटनेस के प्रति उनका प्यार एक जैसा है।