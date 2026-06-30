बेंगलुरु में दिव्या सुरेश के साथ हुई छेड़छाड़, अभिनेत्री ने पुलिस से पूछा- 'वादे वाली सुरक्षा कहां है?'

दिव्या ने बेंगलुरु पुलिस को किया टैग और सुरक्षा पर उठाए सवाल

इस घटना से दुखी और परेशान होकर दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बेंगलुरु पुलिस को टैग किया। उन्होंने पूछा, 'वो सुरक्षा कहां है, जिसका हमें बार-बार वादा किया जाता है?'

उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें वह शख्स उनकी लॉक कार के करीब खड़ा दिख रहा है। वीडियो में उनकी चचेरी बहन उनसे पुलिस को बुलाने की गुहार लगा रही हैं।

दिव्या ने अपने पोस्ट में आगे यह भी जोड़ा कि किसी भी महिला को रात में बाहर निकलने को लेकर डर महसूस नहीं होना चाहिए।