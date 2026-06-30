बेंगलुरु में दिव्या सुरेश के साथ हुई छेड़छाड़, अभिनेत्री ने पुलिस से पूछा- 'वादे वाली सुरक्षा कहां है?'
बेंगलुरु की कन्नड़ अभिनेत्री दिव्या सुरेश, जिन्हें आप 'बिग बॉस कन्नड़ 8' में देख चुके हैं, ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया है कि रात के करीब 11:30 बजे वे अपनी चचेरी बहन के साथ अपनी कार के पास जा रही थीं, तभी एक अनजान शख्स ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया।
जब उन्होंने उस शख्स का विरोध किया, तो भी वह नहीं रुका और लगातार उनका पीछा करता रहा, साथ ही गलत बर्ताव भी करता रहा।
दिव्या ने बेंगलुरु पुलिस को किया टैग और सुरक्षा पर उठाए सवाल
इस घटना से दुखी और परेशान होकर दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बेंगलुरु पुलिस को टैग किया। उन्होंने पूछा, 'वो सुरक्षा कहां है, जिसका हमें बार-बार वादा किया जाता है?'
उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें वह शख्स उनकी लॉक कार के करीब खड़ा दिख रहा है। वीडियो में उनकी चचेरी बहन उनसे पुलिस को बुलाने की गुहार लगा रही हैं।
दिव्या ने अपने पोस्ट में आगे यह भी जोड़ा कि किसी भी महिला को रात में बाहर निकलने को लेकर डर महसूस नहीं होना चाहिए।