डिज्नी के पूर्व CEO की किताब पर मचा बवाल, कंपनी ने अब तोड़ी चुप्पी

बॉब की किताब को भले ही ठंडी प्रतिक्रिया मिल रही हो, लेकिन डिज्नी के लोग रॉबी वेलन की आने वाली किताब 'द हाउस ऑफ माउस' में कहींं ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।

यह किताब बॉब और मैजिक किंगडम के बारे में एक विस्तृत जानकारी देती है। माना जा रहा है कि इसी माहौल को देखते हुए इगर ने बॉब मेम्वार 'द राइड ऑफ अ लाइफटाइम' के सीक्वल के लिए पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की भाषण लेखिका और संचार विशेषज्ञ डैन श्विरिन के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है।

इस सब के बावजूद, डिज्नी के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं जो बॉब के हमदर्द हैं।