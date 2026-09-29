डिज्नी के पूर्व CEO की किताब पर मचा बवाल, कंपनी ने अब तोड़ी चुप्पी
डिज्नी को अपने पूर्व CEO बॉब कैपके की नई मेम्वार 'बिहाइंड द कैसल वॉल्स' से कोई खास चिंता नहीं है। किताब में बॉब के CEO रहते हुए मुश्किल दौर और बॉब आइगर के साथ उनके विवादों का जिक्र है, पर डिज्नी के एक अंदरूनी सूत्र ने इसे "कोई खास दम वाला" नहीं बताया है।
बॉब का दावा है कि बॉब ने उनका साथ नहीं दिया। उनका कहना है कि बॉब ने 'डोन्ट से गे' बिल पर खुलकर अपनी राय रखी, जबकि उस समय डिज्नी खुद अपनी नीति पर विचार कर रही थी।
सीक्वल के लिए डैन के साथ मिलकर काम करेंगे बॉब
बॉब की किताब को भले ही ठंडी प्रतिक्रिया मिल रही हो, लेकिन डिज्नी के लोग रॉबी वेलन की आने वाली किताब 'द हाउस ऑफ माउस' में कहींं ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।
यह किताब बॉब और मैजिक किंगडम के बारे में एक विस्तृत जानकारी देती है। माना जा रहा है कि इसी माहौल को देखते हुए इगर ने बॉब मेम्वार 'द राइड ऑफ अ लाइफटाइम' के सीक्वल के लिए पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की भाषण लेखिका और संचार विशेषज्ञ डैन श्विरिन के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है।
इस सब के बावजूद, डिज्नी के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं जो बॉब के हमदर्द हैं।