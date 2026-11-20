मशहूर पॉप बैंड 'बैकस्ट्रीट बॉयज' के गाने 'एवरीबडी (बैकस्ट्रीट्स बैक)' की धुन पर आधारित फिल्म का ट्रेलर सीधा डायनासोर और उबलते लावा से भरी 'लॉस्ट वर्ल्ड' की खतरनाक दुनिया में ले जाता है।

इस बार मैनी, सिड और डिएगो के सामने विलुप्त हो रही प्रजाति के डायनासोर के अंडे बचाने और उसे ज्वालामुखी की चोटी पर बने सुरक्षित घोंसले तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है।

उनके इस सफर में जोखिम के साथ-साथ कई दिलचस्प और मजेदार पल भी सामने आते हैं।