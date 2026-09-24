डिज्नी+ और हुलु ने बढ़ाए दाम, अब मनोरंजन पर खर्च होगा ज्यादा

कीमतें बढ़ाने वाली डिज्नी अकेली कंपनी नहीं है।

पीकॉक और एप्पल टीवी जैसे दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने दाम बढ़ाए हैं। डिज्नी+ और हुलु से डिज्नी की स्ट्रीमिंग रेवेन्यू साल 2026 की तीसरी तिमाही में 11 प्रतिशत बढ़कर 5.5 बिलियन डॉलर हो गई है।

अपने दर्शकों के लिए चीजों को नया और दिलचस्प बनाए रखने के लिए डिज्नी+ के लिए एक फ्री टियर लाने पर भी विचार कर रहा है। साथ ही, यह शो को जल्दी ढूंढने में मदद करने के लिए नई "प्लेलिस्ट" भी जोड़ रहा है। तकनीकी इनोवेशन को और बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने करणदीप आनंद को अपना पहला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी बनाया है।