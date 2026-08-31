डिज्नी+ ने अपना लाइव-एक्शन 'गार्गॉयल्स' रीबूट किया रद्द, जानें क्या है पूरा मामला?

'गार्गॉयल्स' के चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर है, डिज्नी प्लस ने इसके लाइव-एक्शन रीबूट को बंद कर दिया है। सीरीज के क्रिएटर ग्रेग वाइजमैन ने खुद इस बात की पुष्टि की है।

उन्होंने बताया, 'मैंं जानता हूंं कि एटॉमिक मॉन्स्टर को डिज्नी प्लस के लिए लाइव-एक्शन 'गार्गॉयल्स' बनाने का लाइसेंस मिला था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। एनिमेशन को लेकर तो मुझे कोई जानकारी नहींं है, पर लाइव-एक्शन के लिए अभी कोई योजना नहींं है।'

इसका मतलब है कि एटॉमिक मॉन्स्टर का यह प्रोजेक्ट अब आगे नहींं बढ़ेगा।