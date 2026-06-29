दिशा पटानी मुंबई में अजनबी से हॉलीवुड तक के सफर पर बोलीं- खूबसूरत रहा एक दशक मनोरंजन Jun 29, 2026

हाल ही में 'वेलकम टू द जंगल' में दिखीं दिशा पटानी ने बॉलीवुड में अपने करीब 10 साल के सफर पर खुलकर बात की है।

उन्होंने बताया कि एक अनजान चेहरे के रूप में मुंबई आने से लेकर अब तक उन्होंने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है।

इस दौरान उन्हें जो भी अच्छे लोग मिले, उनकी भी वो कद्र करती हैं। दिशा ने अपने इस पूरे अनुभव को खूबसूरत बताया है।