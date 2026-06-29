दिशा पटानी मुंबई में अजनबी से हॉलीवुड तक के सफर पर बोलीं- खूबसूरत रहा एक दशक
मनोरंजन
हाल ही में 'वेलकम टू द जंगल' में दिखीं दिशा पटानी ने बॉलीवुड में अपने करीब 10 साल के सफर पर खुलकर बात की है।
उन्होंने बताया कि एक अनजान चेहरे के रूप में मुंबई आने से लेकर अब तक उन्होंने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है।
इस दौरान उन्हें जो भी अच्छे लोग मिले, उनकी भी वो कद्र करती हैं। दिशा ने अपने इस पूरे अनुभव को खूबसूरत बताया है।
दिशा 'आवारापन 2' में आएंगी नजर
दिशा की अगली फिल्म है 'आवारापन 2', जिसमें वो इमरान हाशमी के साथ दिखेंगी। यह 2007 की मशहूर फिल्म का सीक्वल है।
इसके अलावा, दिशा हॉलीवुड में भी कदम रख रही हैं। उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म का नाम है 'द पोर्टल ऑफ फोर्स', जिसके साथ एक नई कहानी की शुरुआत होगी।