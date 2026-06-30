'ENE रिपीट' की रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान, फैंस हुए खुश

'ENE रिपीट' के लिए पुरानी कास्ट की हुई वापसी

फिल्म में विशवाक सेन, अभिनव गोमटाम और वेंकटेश काकुमानु अपनी भूमिकाओं में फिर से दिखेंगे, वहीं श्रीनाथ मगांती भी इस टीम से जुड़ गए हैं।

इस फिल्म का निर्माण सृजन यरबोल्लू और संदीप नागीरेड्डी ने एस ओरिजिनल्स और रूटनोड सिनेमा के बैनर तले किया है। फिल्म का संगीत विवेक सागर ने तैयार किया है, जबकि इसके दृश्यों की जिम्मेदारी एजे एरॉन ने संभाली है।

'ENE रिपीट' पिछली फिल्म की कल्‍ट स्टेटस को आगे बढ़ाती है। दोस्ती पर आधारित वह कॉमेडी 2023 में दोबारा रिलीज होने पर भी सिनेमाघरों में खूब पसंद की गई थी।