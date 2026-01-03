रजनीकांत 46 साल बाद इस दिग्गज के साथ, 'डॉन' बनाने वाले निर्देशक ने संभाली कमान
क्या है खबर?
रजनीकांत और कमल हासन न सिर्फ साउथ सिनेमा के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, बल्कि लंबे समय से अच्छे दोस्त भी रहे हैं। सालों से दोनों ही कलाकार एक साथ काम करने की इच्छा जता चुके थे और उनके फैंस भी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब आखिरकार करीब 46 साल बाद ये लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है और फिल्म के नए निर्देशक का भी ऐलान हो चुका है।
घोषणा
कौन कर रहा फिल्म का निर्देशन?
कमल के प्रोडक्शन हाउस राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर तले बन रही फिल्म 'थलाइवर 173' के हीरो रजनीकांत होंगे। अब प्रोडक्शन हाउस ने अपनी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म के नए निर्देशक के नाम का आधिकारिक ऐलान किया है। इस फिल्म का निर्देशन सिबी चक्रवर्ती करेंगे, वहीं फिल्म के संगीत की कमान मशहूर अनिरुद्ध रविचंदर संभालेंगे। उधर कहा जा रहा है कि अभिनेत्री साई पल्लवी भी इस फिल्म का हिस्सा होंगी। ये फिल्म अगले साल पोंगल के खास मौके पर रिलीज होगी।
निर्देशक
'डॉन' से मशहूर हुए सिबी चक्रवर्ती
'थलाइवर 173' की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2025 में की गई थी। उस समय कमल हासन की प्रोडक्शन कंपनी ने एक बयान जारी कर बताया था कि इस फिल्म का निर्देशन सुंदर सी करने वाले हैं, लेकिन वो फिल्म से बाहर हो गए। अब निर्माताओं ने अपनी इस फिल्म के निर्देशन की कमान सिबी को सौंपी है, जो तमिल सिनेमा के उभरते हुए निर्देशक हैं, जिन्होंने बतौर निर्देशक अपनी पहचान तमिल फिल्म 'डॉन' (2022) से बनाई थी, जिसके हीरो शिवकार्तिकेयन थे।
जोड़ी
कई फिल्मों में जमी रजनीकांत और कमल हासन की जोड़ी
रजनीकांत और कमल हासन को आखिरी बार साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म 'अलावुद्दीनम अथबुथा विलक्कुम' में एक साथ देखा गया था। इससे पहले 'पूर्व रागंगल' और '16 वयाथिनिले' जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वैसे कहा ताे ये भी जा रहा है कि रजनीकांत अभिनीत इस फिल्म में कमल एक्टिंग भी करेंगे। जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और बाकी कलाकारों के नाम का भी आधिकारिक ऐलान किया जाएगा।
जलवा
रजनीकांत का जलवा बरकरार
रजनीकांत के लिए साल 2025 बेहद शानदार रहा। उनकी फिल्म 'कुली' ने दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की और ये 2025 की चौथी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म में रजनीकांत ने अपने स्टाइल और स्वैग से सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया था। फिलहाल रजनीकांत अपनी अगली फिल्म 'जेलर 2' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसका निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं। विद्या बालन भी इसका हिस्सा हैं।