रजनीकांत-कमल हासन की फिल्म 'धर्मन' से बाहर हुए सुंदर सी, जानिए क्या है पूरा मामला?

निर्देशक सुंदर सी ने रजनीकांत और कमल हासन की फिल्म 'धर्मन' से खुद को अलग कर लिया है। उनकी पत्नी और अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने उनके इस कदम को 'गरिमापूर्ण' बताया।

हालांकि, उन्होंने इस बारे में और कोई जानकारी साझा नहीं की है। खुशबू का कहना था कि इतने बड़े सितारों के साथ काम करते समय ऐसी बातें निजी ही रखी जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि कमल हासन ने उनकी कही बात को समझा है।