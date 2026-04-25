प्रियंका चोपड़ा को राजामौली से डांस मांगना पड़ा भारी, 'वाराणसी' की कोरियोग्राफी ने छुड़ाए पसीने

बाबू बनेंगे रुद्र, चोपड़ा बनेंगी मंदाकिनी

यह डांस सीक्वेंस 'रामायण' की कहानी से प्रेरित है, जिसमें महेश बाबू रुद्र का किरदार निभाएंगे और प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी की भूमिका में दिखेंगी। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन, प्रकाश राज और माधवन जैसे बड़े कलाकार भी अहम किरदारों में हैं। दर्शकों को फिल्म में कुछ बेहद भव्य विजुअल्स देखने को मिलेंगे, जिनमें एक सीन IMAX फॉर्मेट में भी शूट किया गया है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब प्रियंका ने पहली बार राजामौली से बात की थी, तो उन्होंने खुद ही एक डांस नंबर करने की गुजारिश की थी। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि शायद उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उस डांस की कोरियोग्राफी उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल निकली।