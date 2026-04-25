प्रियंका चोपड़ा को राजामौली से डांस मांगना पड़ा भारी, 'वाराणसी' की कोरियोग्राफी ने छुड़ाए पसीने
एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार एक साथ काम किया है और उनका एक बड़ा डांस सीक्वेंस अब पूरा हो गया है। इस गाने की कोरियोग्राफी बॉस्को मार्टिस ने की है। फिल्म 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसकी शूटिंग जून, 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है।
फिल्म से जुड़ी एक खास खबर ये है कि इसमें एक शानदार डांस सीक्वेंस शूट किया गया है, जिसके लिए प्रियंका चोपड़ा ने खुद राजामौली से गुजारिश की थी। हालांकि, बॉस्को मार्टिस की कोरियोग्राफी इतनी चुनौतीपूर्ण निकली कि खुद 'देसी गर्ल' के भी पसीने छूट गए।
बाबू बनेंगे रुद्र, चोपड़ा बनेंगी मंदाकिनी
यह डांस सीक्वेंस 'रामायण' की कहानी से प्रेरित है, जिसमें महेश बाबू रुद्र का किरदार निभाएंगे और प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी की भूमिका में दिखेंगी। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन, प्रकाश राज और माधवन जैसे बड़े कलाकार भी अहम किरदारों में हैं। दर्शकों को फिल्म में कुछ बेहद भव्य विजुअल्स देखने को मिलेंगे, जिनमें एक सीन IMAX फॉर्मेट में भी शूट किया गया है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब प्रियंका ने पहली बार राजामौली से बात की थी, तो उन्होंने खुद ही एक डांस नंबर करने की गुजारिश की थी। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि शायद उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उस डांस की कोरियोग्राफी उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल निकली।