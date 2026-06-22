फिल्म 'हर' के निर्देशक ने AI चैटबॉट से जुड़े जोखिमों पर चेताया, कही यह बड़ी बात

AI चैटबॉट्स पर कंपनियों का है कंट्रोल

स्पाइक की ये चिंताएं एक बड़े चलन की तरफ इशारा करती हैं। कुछ लोग AI चैटबॉट्स से भावनात्मक तौर पर इतना जुड़ने लगे हैं कि जब उन्हें इन बॉट्स तक पहुंच नहीं मिल पाती, तो वे खुद को खोया हुआ या परेशान महसूस करने लगते हैं।

ऐसे मामलों में, AI साइकोसिस की स्थिति पैदा हो सकती है, जहां बॉट्स से बहुत देर तक बात करने के बाद लोगों की सोच गलत दिशा में जाने लगती है।

निजता पर जोर देने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सिग्नल की अध्यक्ष मेरडिथ व्हिटेकर ने भी इस पर चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि इन AI चैटबॉट्स पर कंपनियों का नियंत्रण होता है, इसलिए इन्हें कभी भी सच्चे दोस्त या साझेदार नहीं समझना चाहिए।