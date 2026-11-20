'ओम' उस समय रिलीज हुई है, जब धनुष के राजनीति में आने की अटकलें तेज हो रही हैं। खासकर तब, जब उनके फैन क्लब का नाम बदलकर 'धनुष वेलफेयर मूवमेंट' रख दिया गया है।

इसके बावजूद, राजकुमार का कहना है कि फिल्म का मुख्य आकर्षण इसकी दमदार स्टारकास्ट (जिसमें ममूटी, साई पल्लवी और नसीरुद्दीन शाह शामिल हैं) और उनका शानदार अभिनय है, जो कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है।

साईं अभ्यंकर का संगीत और इझिल अरसु के विजुअल्स इस सिनेमैटिक अनुभव को पूरा करते हैं।