प्रियदर्शन का खुलासा- 'हैवान' में अक्षय कुमार ने खुद मांगी थी वो साइको भूमिका, जिसे बड़े सितारे कर रहे थे मना
निर्देशक प्रियदर्शन ने हाल ही में बताया कि अपनी नई फिल्म 'हैवान' के लिए मुख्य अभिनेता ढूंढना काफी मुश्किल भरा काम था।
दरअसल, इस फिल्म में एक चुनौतीपूर्ण 'साइको' का किरदार था, जिसे निभाने के लिए कई बड़े अभिनेताओं ने या तो मना कर दिया था या फिर पटकथा में बदलाव की मांग कर रहे थे, लेकिन एक दिन जब वे किसी और सेट पर ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी अक्षय कुमार ने उन्हें हैरान करते हुए पूछा, 'क्या मैं यह किरदार निभा सकता हूं?'
प्रियदर्शन तुरंत मान गए और इस तरह अक्षय को आखिरकार वह भूमिका निभाने का मौका मिला, जिसकी उन्हें हमेशा से चाहत थी।
निर्देशक प्रियदर्शन चाहते थे कि अक्षय का अभिनय सधा हुआ हो
प्रियदर्शन ने अक्षय को समझाया था कि वे अपने किरदार को शांत और सधा हुआ रखें, ताकि वह बहुत ज्यादा डरावना या दिखावटी न लगे।
उन्होंने कहा कि उनका किरदार ऐसा होना चाहिए जैसे कोई सामान्य दिखने वाला इंसान अपने भीतर कई गहरे राज छुपाए बैठा हो।
इस फिल्म में सैफ अली खान भी नजर आएंगे। यह निर्देशक और अक्षय के साथ उनकी एक और फिल्म है। 'हैवान' 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।