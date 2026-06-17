'कल्कि 2' में साई पल्लवी निभाएंगी 'सुमति' का किरदार? नाग अश्विन ने तोड़ी चुप्पी

'कल्कि 2' में साई पल्लवी निभाएंगी 'सुमति' का किरदार? नाग अश्विन ने तोड़ी चुप्पी
क्या है खबर?
प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 AD' का सीक्वल लंबे समय से लोगों का ध्यान खींच रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि दीपिका पादुकोण के बाहर होने के बाद, साई पल्लवी परियोजना में शामिल हो गई हैं। दरअसल, पहली किस्त में दीपिका ने 'सुमति' नाम का किरदार निभाया था। फैंस जानना चाहते हैं कि वह भूमिका सीक्वल में खत्म हो जाएगी या किसी और के हाथ में जाएगी। अब निर्देशक नाग अश्विन ने इन अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है।
प्रतिक्रिया
'कल्कि 2' में जारी रहेगा 'सुमति' का किरदार
ग्रेट आंध्र से बातचीत के दौरान, निर्देशक अश्विन ने पुष्टि की कि 'सुमति' कहानी का एक अभिन्न अंग बनी रहेंगी। उन्होंने कहा, "हमें अभी यह घोषणा करनी है कि 'कल्कि 2' में 'सुमति' का किरदार कौन निभाएगा। फिलहाल सब कुछ अटकलें ही हैं। किरदार निश्चित रूप से रहेगा, जिसे हम हटा नहीं सकते, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है।" उनके बयान से स्पष्ट है कि सीक्वल में यह भूमिका बनी रहेगी, लेकिन आधिकारिक कास्टिंग की घोषणा नहीं हुई है।
अटकलें
आलिया भट्ट का नाम भी जुड़ रहा
यह दावा भी किया जा रहा है कि फिल्म में आलिया भट्ट शामिल हो गई हैं। सोशल मीडिया पर एक वर्ग का मानना है कि अभिनेत्री फिल्म में 'वैष्णो देवी' का किरदार निभा सकती हैं। कुछ परंपराओं के अनुसार, वह चिरंजीवी हैं और उन्हें कल्कि का मार्गदर्शन व रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। वहीं दूसरे वर्ग का अनुमान है कि आलिया ही 'सुमति' का किरदार निभा सकती हैं। फिलहाल निर्माताओं की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है।