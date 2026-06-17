'कल्कि 2' पर निर्देशक नाग अश्विन ने बात की

'कल्कि 2' में साई पल्लवी निभाएंगी 'सुमति' का किरदार? नाग अश्विन ने तोड़ी चुप्पी

लेखन ज्योति सिंह 03:13 pm Jun 17, 202603:13 pm

क्या है खबर?

प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 AD' का सीक्वल लंबे समय से लोगों का ध्यान खींच रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि दीपिका पादुकोण के बाहर होने के बाद, साई पल्लवी परियोजना में शामिल हो गई हैं। दरअसल, पहली किस्त में दीपिका ने 'सुमति' नाम का किरदार निभाया था। फैंस जानना चाहते हैं कि वह भूमिका सीक्वल में खत्म हो जाएगी या किसी और के हाथ में जाएगी। अब निर्देशक नाग अश्विन ने इन अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है।