'कल्कि' के निर्देशक नाग अश्विन ने सुनाई खुशखबरी, दूसरे बच्चे का किया ऐलान

2017 में पहली बार पिता बने थे नाग

नाग और प्रियंका की प्रेम कहानी नाग की पहली फिल्म 'यवेदे सुब्रमण्यम' के सेट पर शुरू हुई थी।

दोनों ने 2015 में शादी की और 2017 में उनके बेटे ऋषि का जन्म हुआ। ऋषि का नाम इसी फिल्म के एक किरदार पर रखा गया था। अब एक बार फिर उनका परिवार बढ़ने वाला है।