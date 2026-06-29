'कल्कि' के निर्देशक नाग अश्विन ने सुनाई खुशखबरी, दूसरे बच्चे का किया ऐलान
मनोरंजन
निर्देशक नाग अश्विन और निर्माता प्रियंका दत्त ने एक बार फिर माता-पिता बनने की खुशखबरी दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक बेहद प्यारा पोस्ट साझा किया, जिसमें उनका बेटा ऋषि भी नजर आ रहा है।
यह खुशखबरी मिलने के बाद से ही फैंस सोशल मीडिया पर उन पर खूब प्यार बरसा रहे हैं।
2017 में पहली बार पिता बने थे नाग
नाग और प्रियंका की प्रेम कहानी नाग की पहली फिल्म 'यवेदे सुब्रमण्यम' के सेट पर शुरू हुई थी।
दोनों ने 2015 में शादी की और 2017 में उनके बेटे ऋषि का जन्म हुआ। ऋषि का नाम इसी फिल्म के एक किरदार पर रखा गया था। अब एक बार फिर उनका परिवार बढ़ने वाला है।