कार्तिक आर्यन को कबीर खान ने बधाई दी

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कार्तिक आर्यन को कबीर खान का खास संदेश, पोस्ट लिखकर दी बधाई

लेखन ज्योति सिंह 02:01 pm Sep 23, 202602:01 pm

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन और उनसे जुड़े हर किसी की खुशी इस वक्त सातवें आसमान पर है। इसका कारण उन्हें मिला उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, जो उन्होंने 'चंदू चैंपियन' (2024) के लिए जीता। 22 सितंबर को गुजरात के केवडिया स्थित एकता नगर में हुए इस समारोह में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्तिक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब 'चंदू चैंपियन' के निर्देशक कबीर खान ने एक पोस्ट लिखकर कार्तिक को अपनी बधाई दी है।