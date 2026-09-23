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राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कार्तिक आर्यन को कबीर खान का खास संदेश, पोस्ट लिखकर दी बधाई
कार्तिक आर्यन को कबीर खान ने बधाई दी

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कार्तिक आर्यन को कबीर खान का खास संदेश, पोस्ट लिखकर दी बधाई

लेखन ज्योति सिंह
Sep 23, 2026
02:01 pm
क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन और उनसे जुड़े हर किसी की खुशी इस वक्त सातवें आसमान पर है। इसका कारण उन्हें मिला उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, जो उन्होंने 'चंदू चैंपियन' (2024) के लिए जीता। 22 सितंबर को गुजरात के केवडिया स्थित एकता नगर में हुए इस समारोह में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्तिक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब 'चंदू चैंपियन' के निर्देशक कबीर खान ने एक पोस्ट लिखकर कार्तिक को अपनी बधाई दी है।

पोस्ट

निर्देशक ने कार्तिक की जीत का मनाया जश्न

कबीर ने अपने इंस्टाग्राम पर कार्तिक के साथ की एक तस्वीर साझा की। इसके साथ में उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हमेशा शेर की चाल चलना मेरे चैंपियन... तुम्हारी उस अनोखी हंसी के साथ...।' साथ में लाल दिल वाला इमोजी भी जोड़ा।

उधर, कार्तिक ने भी अपने राष्ट्रीय सम्मान को उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने उनकी पूरी यात्रा में उनका साथ दिया। इनमें उनके माता-पिता, दोस्त और टीम के सदस्य भी शामिल हैं।

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आशीर्वाद

पुरस्कार मिलने के बाद गणपति के दर्शन करने पहुंचे अभिनेता

कार्तिक का सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें मुंबई के लालबागचा राजा के पंडाल में दर्शन करते हुए देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के अगले ही दिन, अभिनेता ने गणपति बप्पा के चरणों में जाकर शीश नवाया और उनका आशीर्वाद लिया। बाद में उन्होंने अपने फैंस का अभिवादन भी किया और उनके साथ सेल्फी खिंचवाते दिखाई दिए।

काम के माेर्चे पर, कार्तिक अपनी आगामी फिल्में 'नागजिला' और 'कैप्टन इंडिया' को लेकर चर्चा में हैं।

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