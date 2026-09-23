राजपाल यादव पहुंचे लालबागचा राजा के दरबार

लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे राजपाल यादव, आम जनता के साथ मिलकर किए दर्शन

लेखन ज्योति सिंह 01:01 pm Sep 23, 202601:01 pm

क्या है खबर?

गणेश उत्सव पर मुंबई के लालबागचा राजा के दरबार में लगातार फिल्मी सितारे पहुंच रहे हैं। हाल ही में, शाहरुख खान, संजय दत्त और अनन्या पांडे समेत कई हस्तियों को दरबार में हाजिरी लगाते देखा गया। ताजा वीडियो राजपाल यादव का सामने आया है, जिसमें उन्हें आम जनता के साथ लाइन में लगते हुए बप्पा के दर्शन करते हुए देखा गया। जहां आमताैर पर सितारों के लिए VIP दर्शन की सुविधा थीं, तो वहीं राजपाल जनता के साथ नजर आए।