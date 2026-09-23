लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे राजपाल यादव, आम जनता के साथ मिलकर किए दर्शन
क्या है खबर?
गणेश उत्सव पर मुंबई के लालबागचा राजा के दरबार में लगातार फिल्मी सितारे पहुंच रहे हैं। हाल ही में, शाहरुख खान, संजय दत्त और अनन्या पांडे समेत कई हस्तियों को दरबार में हाजिरी लगाते देखा गया। ताजा वीडियो राजपाल यादव का सामने आया है, जिसमें उन्हें आम जनता के साथ लाइन में लगते हुए बप्पा के दर्शन करते हुए देखा गया। जहां आमताैर पर सितारों के लिए VIP दर्शन की सुविधा थीं, तो वहीं राजपाल जनता के साथ नजर आए।
वीडियो
अपनी बारी का इंतजार करते दिखे राजपाल
राजपाल के लालबागचा पंडाल के दर्शन का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है।
इसमें उन्हें बप्पा के दर्शन के लिए अन्य श्रद्धालुओं के साथ कतार में खड़े देखा जा सकता है। अपनी बारी का इंतजार करते हुए उन्होंने "गणपति बप्पा मोरिया" का जयकारा लगाया।
VIP दर्शन को ठुकराने के उनके इस फैसले से फैंस भी खुश दिखे और राजपाल की सराहना कर रहे हैं।
बता दें, राजपाल 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले को लेकर लंबे समय से चर्चा में हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
It is strange how money and perceived status can dictate the treatment you receive from people around you.— Brutal Truth (@sarkarstix) September 23, 2026
Actor Rajpal Yadav, who is neck-deep in debt and has faced legal trouble over loan defaults, was seen lining up in the public queue at Lalbaugcha Raja.
Meanwhile, even… pic.twitter.com/SN9V4lu2eZ