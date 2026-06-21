'सूर्या 47' में मोहनलाल के शामिल होने की अफवाह

सूर्या की फिल्म 'सूर्या 47' में मोहनलाल करेंगे कैमियो? निर्देशक जीतू माधवन ने तोड़ी चुप्पी

लेखन ज्योति सिंह 03:16 pm Jun 21, 202603:16 pm

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'सूर्या 47' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। जीतू माधवन के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में उन्हें पुलिस की वर्दी में देखा जाएगा। फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री नज़रिया नाज़िम और नस्लेन गफूर भी मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। काफी समय से चर्चा है कि इस बहुप्रतीक्षित परियोजना में मोहनलाल कैमियो कर सकते हैं। इन अटकलों पर अब निर्देशक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।