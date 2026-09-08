'मिर्जापुर' का सीक्वल हुआ पक्का, निर्देशक गुरुमीत सिंह ने किया खुलासा
'मिर्जापुर' के निर्देशक गुरुमीत सिंह ने बताया कि शो के पुराने कलाकारों- पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु और रसिका दुग्गल को बनाए रखने का फैसला जानबूझकर लिया गया था।
ऐसा करने से शो का अनोखा अंदाज बरकरार रहा। गुरुमीत ने साफ कहा कि अगर अभिनेता बदले जाते तो 'मिर्जापुर' की अपनी पहचान (DNA) ही खराब हो जाती।
टीम चाहती थी कि जो चीज़ें दर्शकों को पसंद हैं, उनसे कोई छेड़छाड़ न हो।
'मिर्जापुर' फिल्म ने भारत में कमाए 136.33 करोड़ रुपये
इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। भारत में सिर्फ 5 दिनों के अंदर इसने 136.33 करोड़ रुपये जुटा लिए। कहानी एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खत्म होती है जहां दर्शक आगे क्या होगा, यह जानने को बेताब हैं।
अच्छी खबर यह है कि इसका अगला भाग (सीक्वल) भी पक्का हो चुका है। अब दर्शक गुड्डू और मुन्ना के बीच और ज्यादा ड्रामे के लिए तैयार रहें।
इसके अलावा, स्वीटी गुप्ता से जुड़े कुछ नए और दिलचस्प ट्विस्ट भी कहानी में देखने को मिलेंगे।