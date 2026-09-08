'मिर्जापुर' का सीक्वल हुआ पक्का, निर्देशक गुरुमीत सिंह ने किया खुलासा

इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। भारत में सिर्फ 5 दिनों के अंदर इसने 136.33 करोड़ रुपये जुटा लिए। कहानी एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खत्म होती है जहां दर्शक आगे क्या होगा, यह जानने को बेताब हैं।

अच्छी खबर यह है कि इसका अगला भाग (सीक्वल) भी पक्का हो चुका है। अब दर्शक गुड्डू और मुन्ना के बीच और ज्यादा ड्रामे के लिए तैयार रहें।

इसके अलावा, स्वीटी गुप्ता से जुड़े कुछ नए और दिलचस्प ट्विस्ट भी कहानी में देखने को मिलेंगे।