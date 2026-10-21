'रिपोर्टिंग लाइव' में परिणीति चोपड़ा ने किया कमाल, निर्देशक बोले- ये है फिल्म की आत्मा
परिणीति चोपड़ा अपनी फिल्म 'रिपोर्टिंग लाइव' में मुख्य भूमिका निभाकर खूब तारीफें बटोर रही हैं, जो अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।
निर्देशक ध्रुव त्रिपाठी ने बताया कि परिणीति ने अपने किरदार 'संध्या' की महत्वाकांक्षा और सच्चाई से तुरंत जुड़ाव महसूस किया।
उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के यह भूमिका स्वीकार कर लिया।
'रिपोर्टिंग लाइव' दिखाती है पत्रकारों के मुश्किल फैसले
ध्रुव ने बताया कि परिणीति ने असली पत्रकारों के साथ काफी समय गुजारा, जिस वजह से उनका अभिनय बहुत वास्तविक लगा।
उन्होंने परिणीति को 'रिपोर्टिंग लाइव' की "आत्मा" बताया। फिल्म पत्रकारों के सामने आने वाली मुश्किल चुनौतियों को करीब से दिखाती है।
इसकी कहानी अवैध रेत खनन के इर्द-गिर्द घूमती है। ध्रुव का मानना है कि दुनिया भर के पत्रकार, खोजी रिपोर्टर और आम दर्शक इस विषय से जुड़ाव महसूस करेंगे, क्योंकि यह निजी फैसलों और उनके नतीजों के बारे में है।