'है जवानी तो... का धमाका, मिली-जुली प्रतिक्रिया और कड़ी टक्कर के बावजूद 60 करोड़ पार

'है जवानी...' ने सिर्फ भारत में कमाए 40.95 करोड़

फिल्म अभी अपने दूसरे हफ्ते में चल रही है और इस हफ्ते इसे बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कंगना रनौत, इम्तियाज अली और मनोज बाजपेयी की नई फिल्में हैं तो दूसरी तरफ 'बैंडर' और हॉलीवुड की 'ही-मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' जैसी फिल्में पहले से ही सिनेमाघरों में मौजूद हैं। इतनी तगड़ी प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद फिल्म की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। इसकी सफलता का श्रेय इसकी जानदार स्टार कास्ट को जाता है, जिसमें राकेश बेदी, मनीष पॉल और जिमी शेरगिल जैसे कलाकार शामिल हैं। साथ ही, इसके वफादार दर्शक भी फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। अभी तक इस फिल्म ने सिर्फ भारत में 40.95 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, वहीं विदेशों में भी दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है।