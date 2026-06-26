'रैटाटौइल 2' को कहें अलविदा, जानिए कब आ रही है 'द इनक्रेडिबल्स 3'? मनोरंजन Jun 26, 2026

बहुत पसंद की गई फिल्म 'रैटाटौइल' के निर्देशक ब्रैड बर्ड ने साफ कर दिया है कि इसका कोई सीक्वल नहीं बनेगा। हाल ही में 'कोलाइडर' को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि फिल्म के किरदार रेमी की कहानी अब पूरी हो चुकी है।

उन्होंने कहा, 'नहीं, हमने वो कहानी बता दी है।' हालांकि, जब कोई फिल्म बहुत हिट होती है, तो उसका दूसरा पार्ट बनाने का मन करता है, लेकिन बर्ड का मानना है कि 'रैटाटौइल' को आगे बढ़ाने से उसकी खासियत खत्म हो जाएगी, जिसने पहली फिल्म को इतना खास बनाया था।