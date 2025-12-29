'गदर' के निर्देशक अनिल शर्मा ने शुरू किया नई फिल्म पर काम, ये होगा शीर्षक

निर्देशक अनिल शर्मा की नई फिल्म पर आया अपडेट

क्या है खबर?

सनी देओल के साथ 'गदर' और 'गदर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद, निर्देशक अनिल शर्मा अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं। 2024 में उनकी आखिरी फिल्म 'वनवास' रिलीज हुई थी। इसमें नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा मुख्य किरदार में थे। अब खबर है कि 2026 में निर्देशन अपनी अगली फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं। उनकी इस आगामी फिल्म के शीर्षक और अभिनेता के नाम का खुलासा भी हो गया है।