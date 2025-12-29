'गदर' के निर्देशक अनिल शर्मा ने शुरू किया नई फिल्म पर काम, ये होगा शीर्षक
क्या है खबर?
सनी देओल के साथ 'गदर' और 'गदर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद, निर्देशक अनिल शर्मा अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं। 2024 में उनकी आखिरी फिल्म 'वनवास' रिलीज हुई थी। इसमें नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा मुख्य किरदार में थे। अब खबर है कि 2026 में निर्देशन अपनी अगली फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं। उनकी इस आगामी फिल्म के शीर्षक और अभिनेता के नाम का खुलासा भी हो गया है।
नाम
निर्देशक की नई फिल्म का ये होगा नाम
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म का नाम 'अर्जुन नागा' रखा गया है। दिलचस्प बात ये है कि फिल्म में मुख्य किरदार उत्कर्ष को दिया गया है, जो निर्देशक अनिल के बेटे हैं। 'गदर' (2001), 'गदर 2' (2023), 'जीनियस' (2018) और 'वनवास' (2024) के बाद, बेटे और पिता की यह 5वीं फिल्म होगी। सूत्र ने बताया कि उत्कर्ष के अलावा, फिल्म के लिए अन्य कलाकारों की कास्टिंग प्रक्रिया चल रही है।
फिल्म
उत्कर्ष का दिखेगा बिल्कुल अलग अवतार
बताया जाता है कि 'अर्जुन नागा' भी, निर्देशक अनिल की अन्य फिल्मों की तरह एक्शन, भावना, कॉमेडी और ड्रामे से भरपूर होगी। सूत्र ने कहा, "फिल्म में दिल छूने वाला साउंडट्रैक होगा। उत्कर्ष को अब तक के अपने सबसे दमदार अवतार में पेश किया जाएगा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, फिल्म में कई खलनायक हैं और उत्कर्ष को उनसे लड़ते हुए दिखाया जाएगा।" सूत्र ने यह भी कहा है कि निर्देशक जल्द फिल्म का आधिकारिक ऐलान करेंगे।