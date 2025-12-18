'किक 2' पर आ गया सबसे बड़ा अपडेट, झूम उठेंगे सलमान खान के चाहने वाले

'किक 2' पर आ गया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 03:47 pm Dec 18, 202503:47 pm

क्या है खबर?

सलमान खान को आखिरी बार 'सिकंदर' में देखा गया था, जिसे लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। सुपरस्टार आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में व्यस्त चल रहे हैं जिसे 2026 में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा, सलमान 'किक 2' पर भी काम शुरू कर चुके हैं। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद 'बिग बॉस 19' में की थी। अब इस सीक्वल से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है जिसे जानने के बाद, प्रशंसक खुशी से झूम उठेंगे।