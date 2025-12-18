LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'किक 2' पर आ गया सबसे बड़ा अपडेट, झूम उठेंगे सलमान खान के चाहने वाले
'किक 2' पर आ गया सबसे बड़ा अपडेट, झूम उठेंगे सलमान खान के चाहने वाले
'किक 2' पर आ गया अपडेट

'किक 2' पर आ गया सबसे बड़ा अपडेट, झूम उठेंगे सलमान खान के चाहने वाले

लेखन ज्योति सिंह
Dec 18, 2025
03:47 pm
क्या है खबर?

सलमान खान को आखिरी बार 'सिकंदर' में देखा गया था, जिसे लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। सुपरस्टार आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में व्यस्त चल रहे हैं जिसे 2026 में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा, सलमान 'किक 2' पर भी काम शुरू कर चुके हैं। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद 'बिग बॉस 19' में की थी। अब इस सीक्वल से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है जिसे जानने के बाद, प्रशंसक खुशी से झूम उठेंगे।

अपडेट

सलमान के जन्मदिन पर हो सकता है ऐलान

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड के मुताबिक, निर्माता साजिद नाडियाडवाला 'किक 2' के ऐलान की योजना बना रहे हैं। सलमान के जन्मदिन यानी, 27 दिसंबर को फिल्म की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। 'किक' 2014 में रिलीज हुई थी, और इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। सलमान ने इसमें 'डेविल' का किरदार निभाया था जिसे बॉलीवुड के हालिया इतिहास के सबसे लोकप्रिय किरदारों में से एक माना जाता है। लोग बेसब्री से 'किक 2' का इंतजार कर रहे हैं।

अभिनेत्री

कृति सैनन आ सकती हैं नजर

'किक 2' से जुड़ी एक और रोमांचक खबर है जो लोगों की उत्सुकता को बढ़ा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माताओं ने सीक्वल के लिए कृति सैनन से संपर्क किया गया है। अगर सबकुछ तय योजना के मुताबिक रहा, तो कृति और सलमान की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आएगी। कृति ने हाल ही में फिल्म 'तेरे इश्क में' के लिए दर्शकों की वाहवाही लूटी है। आनंद एल राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म में धनुष मुख्य किरदार में है।

Advertisement