'दृश्यम: द कंक्लूजन' है 'महाभारत' से प्रेरित, निर्देशक अभिषेक पाठक ने खोला बड़ा राज

'दृश्यम: द कंक्लूजन' 2 अक्टूबर, 2026 को रिलीज हुई है। निर्देशक अभिषेक पाठक ने बताया कि फिल्म के डायलॉग लिखते समय उन्होंने इसमें 'महाभारत' के कुछ अंश डाले थे।

उनका मानना है कि ये पौराणिक संदर्भ कहानी को और गहराई देते हैं, जैसे 'दृश्यम 2' में भी ऐसा ही किया गया था। यह फिल्म पिछली कड़ी के 6 महीने बाद की कहानी है, जब विजय सालगांवकर का मामला फिर से खुल जाता है।

इसमें अजय देवगन, श्रिया सरन और तब्बू मुख्य भूमिकाओं में हैं।