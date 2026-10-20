दीपिका कक्कड़ को कमबैक पर सताया कैमरे का डर, पति शोएब ने ऐसे बढ़ाया हौसला
मनोरंजन
अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ एक म्यूजिक वीडियो 'मेहंदी से लिखदे मेरा नाम' से वापसी कर रही हैं।
कुछ समय तक स्वास्थ्य कारणों से कैमरे से दूर रहने के बाद, उन्होंने माना कि कैमरे के सामने वापस आने पर उन्हें घबराहट महसूस हो रही थी।
शोएब के प्रोत्साहन ने दीपिका की घबराहट को किया कम
दीपिका ने शोएब के प्रोत्साहन को अपनी घबराहट दूर करने में मददगार बताया। उन्होंने बताया कि शुरू में गाने को लेकर उन्हें बहुत घबराहट थी, लेकिन शोएब के हौसला बढ़ाने वाले शब्दों और उनके अटूट साथ ने उनकी शुरुआती हिचकिचाहट को दूर कर दिया।
इस प्रोजेक्ट पर उनकी जोड़ी यह भी बताती है कि निजी तौर पर मिलने वाला सहारा कैसे नई शुरुआत को बढ़ावा दे सकता है, चाहे वह पर्दे पर हो या जिंदगी में।