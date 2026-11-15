तमाम अड़चनों के बाद इंदौर में होगा दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट, लेकिन सूची से बाहर हुए ये 4 गाने

दिलजीत के इंदौर कॉन्सर्ट में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 1,000 से अधिक स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। इसके अलावा ड्रोन, वॉचटावर और बैगेज स्कैनर की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा और भीड़ को संभालने के लिए करीब 60 से 70 सिक्योरिटी पॉइंट बनाए गए हैं। यह शो दिलजीत के 'ऑरा इंडिया टूर 2026' का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी। आयोजकों का मकसद है कि प्रशंसक बिना किसी परेशानी के कॉन्सर्ट का आनंद ले सकें।