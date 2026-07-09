'सतलुज' के लिए खास स्क्रीनिंग का आयोजन

दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' पर निर्माताओं का फैसला, गुरुद्वारों में दिखाई जाएगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 10:38 am Jul 09, 202610:38 am

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' अपनी रिलीज को लेकर विवादों में घिरी है। निर्माताओं ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि वह फिल्म को ZEE5 पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने फिल्म की विषय-वस्तु की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस कारण फिल्म को अपनी OTT रिलीज के लिए अनिश्चितकाल की देरी का सामना कर पड़ा सकता है। ताजा अपडेट है कि अब गुरुद्वारों में 'सतलुज' की स्क्रीनिंग रखी जाएगी।