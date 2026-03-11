दिलजीत दोसांझ का नया एल्बम गाना 'डीलर' जारी, झूमने पर कर देगा मजबूर

लेखन ज्योति सिंह 12:42 pm Mar 11, 202612:42 pm

क्या है खबर?

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ अपनी नई एल्बम के साथ धमाका करने के लिए आ गए हैं। इस एल्बम के तहत उनका नया गाना 'डीलर' जारी कर दिया गया है जिसने आते ही यूट्यूब पर तहलका मचा दिया। गीतकार विर्क अंदाज के शब्दों में पिरोए गए इस गाने में, दिलजीत की जादुई आवाज है जो इसे सुनने वाले लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर देगी। उनका चुलबुला और मस्तीभरा रैप स्टाइल फैंस का दिल जीत रहा है।