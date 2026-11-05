'रामायण': दिलजीत दोसांझ की आवाज में गूंजी 'हनुमान चालीसा', आखिर में दिखे सनी देओल

लेखन ज्योति सिंह 02:22 pm Nov 05, 202602:22 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की 'रामायण: भाग 1' में एक गाना 'हनुमान चालीसा' के रूप में मौजूद है। फिल्म के अंत में सनी देओल की एक झलक दिखाई गई है, जो पौराणिक गाथा में हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। उन्हीं को समर्पित 'हनुमान चालीसा' को अब यूट्यूब पर जारी कर दिया गया है। इसे दिलजीत दोसांझ ने अपनी दमदार आवाज से सजाया है। गाने के वीडियो में हनुमान बने सनी की एक झलक भी दिखाई गई है जो दमदार लगती है।