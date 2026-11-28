कॉन्सर्ट स्थल और मेट्रो स्टेशनों पर संभावित हमलों की चेतावनी देने वाले एक ईमेल के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजन स्थल की सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा गार्डों और विशेष दस्तों के साथ 500 से अधिक मुंबई पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। र

रेसकोर्स में जुटे प्रशंसकों से बात कर दिलजीत ने इन धमकियों की खबरों का जिक्र किया और अपने बेबाक अंदाज से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया।