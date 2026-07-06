ZEE5 से एक दिन में गायब हुई दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज', रणदीप शौरी ने की आलोचना
दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म 'सतलुज' 3 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज हुई थी, मगर एक ही दिन में उसे हटा लिया गया। यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की कहानी पर आधारित है और इसमें अर्जुन रामपाल ने भी अभिनय किया है।
बताया जा रहा है कि फिल्म को इसलिए हटाया गया, क्योंकि इसका विषय बहुत संवेदनशील है। अभिनेता रणवीर शौरी ने इस फैसले को 'बिल्कुल निराशाजनक' बताया और कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि एक ऐसे देश में, जिसका इतना बड़ा इतिहास है, कहानियों को क्यों दबाया जाता है।
दिलजीत को पहले से था हटाने का अंदेशा, इसलिए प्रचार से रहे दूर
दिलजीत ने एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान बताया कि उन्हें पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है और वे इस बात को लेकर 'बिल्कुल पक्के' थे।
यही वजह है कि टीम ने फिल्म के प्रचार के लिए कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। 'सतलुज' (जिसका असली नाम 'पंजाब '95' था) को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के साथ मुद्दों के कारण करीब 4 साल तक देरी का सामना करना पड़ा और आखिर में यह बिना किसी कट के रिलीज हुई।