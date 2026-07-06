ZEE5 से एक दिन में गायब हुई दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज', रणदीप शौरी ने की आलोचना मनोरंजन Jul 06, 2026

दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म 'सतलुज' 3 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज हुई थी, मगर एक ही दिन में उसे हटा लिया गया। यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की कहानी पर आधारित है और इसमें अर्जुन रामपाल ने भी अभिनय किया है।

बताया जा रहा है कि फिल्म को इसलिए हटाया गया, क्योंकि इसका विषय बहुत संवेदनशील है। अभिनेता रणवीर शौरी ने इस फैसले को 'बिल्कुल निराशाजनक' बताया और कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि एक ऐसे देश में, जिसका इतना बड़ा इतिहास है, कहानियों को क्यों दबाया जाता है।