दिलजीत दोसांझ की बॉलीवुड फिल्मों का पूरा लेखा-जोखा, 1 ब्लॉकबस्टर और 3 बॉक्स ऑफिस पर ढेर

दिलजीत दोसांझ न केवल पंजाबी सिनेमा के सुपरस्टार हैं, बल्कि हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने अपनी एक खास पहचान बना ली है। उनकी सहज अदाकारी और ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया है। अब जबकि वाे सनी देओल के साथ 'बॉर्डर 2' जैसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो हिंदी फिल्मों में उनका सफर और भी दिलचस्प हो गया है। एक नजर दिलजीत की पिछली हिंदी फिल्मों और उनके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर।

#1 'उड़ता पंजाब' दिलजीत की पहली हिंदी फिल्म 'उड़ता पंजाब' (2016) है, जिसने साबित कर दिया कि दिलजीत केवल क्षेत्रीय कलाकार नहीं, बल्कि एक मंझे हुए अभिनेता हैं। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी सरताज सिंह की भूमिका निभाई थी, जो करीना कपूर (डॉक्टर प्रीत साहनी) के साथ मिलकर पंजाब में ड्रग्स के जाल को खत्म करने की लड़ाई लड़ता है। नेटफ्लिक्स पर मौजूद 34 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये कमाए थे।

#2 और #3 'फिल्लौरी' और 'वेलकम टू न्यूयॉर्क' दिलजीत ने 'उड़ता पंजाब' की सफलता के बाद अलग-अलग जॉनर में हाथ आजमाया। 'फिल्लौरी' जहां एक फैंटेसी ड्रामा थी, वहीं 'वेलकम टू न्यूयॉर्क' एक पूरी तरह से मसाला कॉमेडी फिल्म थी। 'फिल्लौरी' में उनकी लीड हीरोइन अनुष्का शर्मा थीं। फिल्म का बजट करीब 21 करोड़ था और इसने दुनियाभर में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। उधर 20 से 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'वेलकम टू न्यूयॉर्क' महज 7 करोड़ रुपये जुटा पाई थी।

#4 और #5 'सूरमा' और 'अर्जुन पटियाला' 'सूरमा' दिलजीत के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसमें उन्होंने भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह की भूमिका निभाई थी। 31 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 48 करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरी ओर कृति सैनन के साथ आई उनकी 'अर्जुन पटियाला' फ्लॉप रही थी। 25 करोड़ रुपये इस फिल्म का बजट था और इसने दुनियाभर में बस 9 करोड़ रुपये कमाए थे।

#6 और #7 'गुड न्यूज' और 'सूरज पे मंगल भारी' 'गुड न्यूज' दिलजीत के हिंदी फिल्मी करियर की इकलौती ब्लॉकबस्टर फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। 70 करोड़ की लागत में बनी 'गुड न्यूज' ने दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। उधर 'सूरज पे मंगल भारी' फ्लॉप रही थी। ये लॉकडाउन के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली बड़ी फिल्मों में से एक थी। फातिमा सना शेख और मनोज बाजपेयी भी इसका हिस्सा थे।