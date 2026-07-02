दिलजीत दोसांझ ने टाला इस चीज का ऑपरेशन, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान मनोरंजन Jul 02, 2026

दिलजीत दोसांझ 2015 से अपने पित्ताशय में पथरी लिए हुए हैं। पेट दर्द की शिकायत पर जब वे जांच कराने डॉक्टर के पास गए, तब उन्हें अपनी पथरी के बारे में पता चला।

डॉक्टरों ने जब सर्जरी की सलाह दी, तो उन्होंने एक दोस्त की बात मानकर इसे टाल दिया। उस दोस्त ने उन्हें समझाया था कि अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑपरेशन क्यों करवाना?

दिलजीत ने बताया, 'मैंने 2015 से 2026 तक ऑपरेशन नहीं करवाया और वो चीज मुझे परेशान नहीं कर रही है।'

वे यात्रा करते समय दवा हमेशा अपने साथ रखते हैं, लेकिन इस बारे में उन्होंने अपने परिवार या दोस्तों को भी नहीं बताया है।