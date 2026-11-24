दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट से पहले बम की धमकी

दिलजीत दोसांझ के बेंगलुरु कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

लेखन ज्योति सिंह 01:18 pm Nov 24, 202601:18 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने इंडिया टूर की वजह से चर्चा में हैं। खबर है कि 29 नवंबर को बेंगलुरु में होने वाले उनके कॉन्सर्ट को कथित तौर पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इंडिया टुडे के मुताबिक, धारवाड़ पुलिस कमिश्नर को IED ब्लास्ट की धमकी वाला एक ईमेल मिला है, जिसमें "खालिस्तान जिंदाबाद" का नारा शामिल है। ईमेल में मदावरा के NICE रोड ग्राउंड पर बम हमले की चेतावनी दी गई है, जहां कॉन्सर्ट आयोजित होगा।