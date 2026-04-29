दिलजीत दोसांझ ने साझा किया पोस्ट

जिमी फॉलन के शो का हिस्सा बनकर गदगद हुए दिलजीत दोसांझ, लिखा ये खास पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 10:23 am Apr 29, 202610:23 am

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इसका कारण जिमी फॉलन और उनका लोकप्रिय 'द टुनाइट शो' है, जिसमें गायक ने हाल ही में शिरकत किया। साल 2024 के बाद, यह दूसरा मौका था जब दिलजीत ने फॉलन के शो में दूसरी बार अपनी ग्रैंड वापसी की और शानदार प्रस्तुति से चार चांद लगा दिए। शो से वापस लौटने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया और फॉलन को धन्यवाद दिया।