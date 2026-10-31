दिलजीत को महिला CRPF अधिकारी में दिखी अपनी मां, मंच पर बुलाकर लुटाया प्यार; वीडियो वायरल

दिलजीत ने अपनी परफॉर्मेंस रोक लोगों से सुरक्षाकर्मियों के लिए जोरदार तालियां बजाने को कहा।

उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को सलाम कर कहा, "आप न होते तो हम सुरक्षित महसूस न करते।"

इसके बाद दिलजीत ने एक महिला अधिकारी को मंच पर बुलाकर सिर पर हाथ रखा और भावुक होकर बोले, "मैं साल में सिर्फ एक या दो बार ही अपनी मां से मिल पाता हूं, लेकिन जब आप वहां खड़ी थीं तो मुझे लगा जैसे मेरी मां ही वहां खड़ी हैं।"