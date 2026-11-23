दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट और कोर्ट पर बम की धमकी, खालिस्तान संगठन के ईमेल से सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क
27 नवंबर को मुंबई में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर बम हमले का खतरा मंडरा रहा है। खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजे गए एक ईमेल में संभावित हमलों की चेतावनी दी गई है।
यह अलर्ट पुणे जिला कोर्ट को मिला था, जिसमें कॉन्सर्ट और पुणे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दोपहर 2:29 बजे बम धमाके दोनों का जिक्र था।
इस धमकी के बाद सुरक्षा टीमें और भी सतर्क हो गई हैं और उन्होंने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
दिलजीत के अहमदाबाद शो में दिखी थी अतिरिक्त सुरक्षा
दिलजीत के हाल ही में हुए अहमदाबाद कॉन्सर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। वहां अतिरिक्त पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे।
हालांकि, अहमदाबाद में गानों पर लगाई गई कुछ पाबंदियों को लेकर सोशल मीडिया पर थोड़ी-बहुत नाराजगी भी दिखी थी, लेकिन दिलजीत ने फिर भी अपना पूरा सेट परफॉर्म किया।
मुंबई में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए अभी तक कोई नए नियम नहीं बताए गए हैं; सुरक्षा पर बस और कड़ी निगरानी रखी जा रही है।