27 नवंबर को मुंबई में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर बम हमले का खतरा मंडरा रहा है। खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजे गए एक ईमेल में संभावित हमलों की चेतावनी दी गई है।

यह अलर्ट पुणे जिला कोर्ट को मिला था, जिसमें कॉन्सर्ट और पुणे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दोपहर 2:29 बजे बम धमाके दोनों का जिक्र था।

इस धमकी के बाद सुरक्षा टीमें और भी सतर्क हो गई हैं और उन्होंने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।