दिलजीत दोसांझ का नया गाना 'रांझा' जारी, इन अंतरराष्ट्रीय धुरंधरों ने दिया सहयोग

लेखन ज्योति सिंह 11:31 am Mar 13, 202611:31 am

क्या है खबर?

पंजाब गायक दिलजीत दोसांझ ने मशहूर ग्लोबल आइकॉन सिया और डेविड गुएटा के साथ मिलकर एक नए गाने का निर्माण किया है जिसका शीर्षक 'रांझा' है। दिलचस्प बात यह है कि फैंस को ज्यादा इंतजार न कराते हुए गायक ने इस गाने को जारी कर दिया है। 13 मार्च से 'रांझा' को यूट्यूब समेत सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया गया है। रिलीज से पहले, इस गाने का एक प्रीव्यू टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के छात्रों को सुनाया गया था।