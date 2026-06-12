आखिर क्यों 'मैं वापस आऊंगा' के प्रचार से गायब रहे दिलजीत-शरवरी? इम्तियाज अली ने बताई बड़ी वजह

'मैं वापस आऊंगा' की कास्टिंग पर डायरेक्टर इम्तियाज ने दी सफाई

निर्देशक इम्तियाज ने फिल्म की कास्टिंग पर सफाई दी है। उनका कहना है कि कास्टिंग के वक्त उन्हें इन कार्यक्रमों के टकराव की जानकारी थी।

उनके मुताबिक, उस वक्त किसी कलाकार के फिल्म का प्रचार करने की क्षमता से ज्यादा, फिल्म के लिए सही चेहरा चुनना जरूरी था।

भले ही दिलजीत इन प्रचार में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि वे टेक्सस में हैं और उन्होंने फैंस से फिल्म को सपोर्ट करने की अपील की।

'मैं वापस आऊंगा' देश के बंटवारे के दौरान पहचान और विस्थापन जैसे अहम विषयों पर आधारित है।