दिलजीत दोसांझ का ‘ऑरा वर्ल्ड टूर’ पहुंचा भारत, अहमदाबाद में होगा बड़ा कॉन्सर्ट

दिलजीत का वेम्बली स्टेडियम में हुआ कॉन्सर्ट बेहद शानदार रहा। इस शो में करीब 90,000 फैंस पहुंचे और उन्होंने दिलजीत का जमकर हौसला बढ़ाया। इस कॉन्सर्ट के बाद उनकी तुलना माइकल जैक्सन जैसे बड़े कलाकारों से की जा रही है। उनका ‘ऑरा वर्ल्ड टूर’ दुनियाभर में काफी सफल हो रहा है। उनके सभी शो हाउसफुल जा रहे हैं और फैंस के साथ उनका जुड़ाव भी लगातार मजबूत हो रहा है। भारत में होने वाला उनका अगला कॉन्सर्ट भी इसी सफलता को आगे बढ़ाएगा।