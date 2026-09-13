दिलजीत दोसांझ का ‘ऑरा वर्ल्ड टूर’ पहुंचा भारत, अहमदाबाद में होगा बड़ा कॉन्सर्ट
दिलजीत दोसांझ ने एक बड़ी खबर फैंस के साथ साझा की है। 12 सितंबर, 2026 को वेम्बली स्टेडियम में शानदार कॉन्सर्ट करने के बाद अब वो अपने ‘ऑरा वर्ल्ड टूर’ को भारत लेकर आ रहे हैं। दिलजीत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बड़ा कॉन्सर्ट करेंगे। उनके फैंस इस खबर से काफी खुश हैं और उन्हें एक बार फिर लाइव परफॉर्म करते देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं।
दिलजीत के वेम्बली कॉन्सर्ट में जुटे 90,000 फैंस
दिलजीत का वेम्बली स्टेडियम में हुआ कॉन्सर्ट बेहद शानदार रहा। इस शो में करीब 90,000 फैंस पहुंचे और उन्होंने दिलजीत का जमकर हौसला बढ़ाया। इस कॉन्सर्ट के बाद उनकी तुलना माइकल जैक्सन जैसे बड़े कलाकारों से की जा रही है। उनका ‘ऑरा वर्ल्ड टूर’ दुनियाभर में काफी सफल हो रहा है। उनके सभी शो हाउसफुल जा रहे हैं और फैंस के साथ उनका जुड़ाव भी लगातार मजबूत हो रहा है। भारत में होने वाला उनका अगला कॉन्सर्ट भी इसी सफलता को आगे बढ़ाएगा।