'कॉफी विद करण' में दिलजीत दोसांझ की धमाकेदार वापसी, बोले- साल का इकलौता इंटरव्यू और बड़ा सरप्राइज

अगर दिलजीत दोसांझ शो में आते हैं तो ये उनकी दूसरी उपस्थिति होगी। वो इससे पहले ‘कॉफी विद करण’ के छठे सीजन में रैपर बादशाह के साथ नजर आए थे। शो के नौवें और आखिरी सीजन के पहले एपिसोड में सलमान खान और करिश्मा कपूर नजर आए थे, वहीं अगले एपिसोड में जाह्नवी कपूर और वरुण धवन दिखाई देंगे, जबकि अर्जुन कपूर भी खास अंदाज में एंट्री करेंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख खान भी शो के फिनाले में नजर आ सकते हैं। हालांकि, उनके आने और फिल्म ‘किंग’ के प्रचार लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है