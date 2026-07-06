'सतलुज' के ZEE5 पर हटने के बाद दिलजीत दोसांझ ने दर्शकों से लगाई गुहार, जानें क्या बोले

दिलजीत ने की लोगों से 'सतलुज' को बचाने की अपील

दिलजीत ने बताया कि उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि फिल्म रिलीज होते ही हटा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फिल्म लगभग 4 साल की देरी से बनी और इसे सर्टिफिकेशन न मिलने की वजह से सिनेमाघरों में रिलीज किया नहीं जा सका।

इसके बावजूद, उन्हें खुशी है कि जसवंत सिंह खालरा की कहानी कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन लोगों तक पहुंच तो पाई।

उन्होंने कहा, 'अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है। यह फिल्म अब आप सबकी है। इसे अब आप ही बचाएं और अपने परिवार के साथ साझा करें।'