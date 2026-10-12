दिलजीत दोसांझ के दिल्ली के कॉन्सर्ट की तारीख बदली, टिकट को लेकर आया अपडेट

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दिल्ली के बाद, दिलजीत का 'रुपे ऑरा इंडिया टूर' अगले 6 हफ्तों में 6 और शहरों का दौरा करेगा। इनमें इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु और लखनऊ शामिल हैं। चंडीगढ़ भी इस टूर का एक अहम पड़ाव होगा।