दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए खुशखबरी

दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को मिली मंजूरी, इस दिन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मचेगा धमाल

लेखन ज्योति सिंह 03:46 pm Oct 23, 202603:46 pm

क्या है खबर?

मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ के आगामी दिल्ली कॉन्सर्ट को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पुलिस ने गायक के कॉन्सर्ट को अपनी ओर से हरी झंडी दिखा दी है। इसका मतलब है कि ऑरा इंडिया टूर के तहत 30 अक्टूबर, 2026 को दिलजीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (JLN) में दर्शकों के बीच अपनी प्रस्तुति दे सकेंगे। इस खबर से फैंस राहत की सांस लेंगे।