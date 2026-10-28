दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए मेगा प्लान तैयार, चप्पे-चप्पे पर रहेंगे 2,000 सुरक्षाकर्मी

पुलिस कार्यक्रम स्थल के 500 से 700 मीटर के दायरे में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाने की योजना बना रही है। पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए जोन में सिर्फ आर्टिस्ट को ले जाने वाली गाड़ियां जा सकेंगी।

इससे पहले, दिलजीत के दिल्ली कॉन्सर्ट को सिक्योरिटी की चिंताओं और त्योहारों के मौसम में कानून-व्यवस्था की वजह का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी गई थी।

बाद में, आयोजकों संग मीटिंग के बाद पुलिस ने अनुमति दे दी थी।