दिलजीत दोसांझ ने किया ताज का दीदार

'ऑरा इंडिया टूर' से पहले ताजमहल का दीदार करने पहुंचे दिलजीत दोसांझ, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 02:03 pm Oct 27, 202602:03 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ अपने 'ऑरा इंडिया टूर' को लेकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इससे पहले उन्होंने आगरा के मशहूर ताजमहल का दीदार किया। दुनिया के सात अजूबों में से एक ताज पहुंचे गायक के साथ भारी सुरक्षा बल भी तैनात रहा। दिलजीत ने अपनी यात्रा का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर साझा किया है। यहां वह खुशी-खुशी हाथ हिलाकर अपने फैंस का अभिवादन करते दिखे और ताजमहल के सामने खूब सारे पोज भी दिए।