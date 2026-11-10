दिलजीत दोसांझ ने इंदौर कॉन्सर्ट पर तोड़ी चुप्पी, बोले- कॉन्सर्ट में कोई रुकावट नहीं आएगी

दिलजीत दोसांझ ने सारी अफवाहों को खत्म कर दिया है, उनका इंदौर कॉन्सर्ट तय योजना के मुताबिक ही होगा।

सुरक्षा कारणों से कॉन्सर्ट रद्द होने की कुछ चर्चा थी। इन अटकलों के बीच, दिलजीत इंस्टाग्राम लाइव पर आए और उन्होंने सब कुछ साफ किया।

उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि खबर में अपना 'मसाला' जोड़ा गया है। इस शो का इंतजार कर रहे फैंस अब आखिरकार राहत की सांस ले सकते हैं।